Altri gravi incidenti in bici in Trentino: a Peio e Baselga di Pinè

Dopo il grave incidente di lunedì pomeriggio a Zortea nel Vanoi, altro ciclista ferito a Peio. Mentre martedì mattina l’emergenza è scattata a Basega di Pinè per un’uscita di strada autonoma

Trento – Grave incidente in bici martedì mattina verso le 10.30, nei pressi di malga Cadrobbi a Baselga di Pinè. Un ciclista è uscito di strada in modo autonomo, sbattendo contro il guard rail. Avrebbe riportato vari politraumi. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 giunti in ambulanza e successivamente dall’equipe medica arrivata da Trento in elicottero.

In val di Pejo invece, un ciclista è rimasto ferito, dopo aver perso il controllo della bici mentre percorreva la strada provinciale 87, dopo il bivio per Celentino. L’uomo è finito prima contro un pulmino, poi, con un volo di 1,5 metri, contro un muro. Recuperato dal personale del 118, è stato elitrasportato cosciente, ma con diversi traumi all’ospedale Santa Chiara di Trento.