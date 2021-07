Covid, altri 14 casi in Alto Adige ma nessun decesso

Tra gli operatori sanitari ancora 2.379 non vaccinati

Bolzano – Un altro giorno senza decessi per il Covid-19 in Alto Adige, ma, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 14 nuovi casi di positività: 12 sono stati rilevati sulla base di 661 tamponi pcr (265 dei quali nuovi test) e 2 sulla base di 2.842 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 7: sei nei normali reparti ospedalieri ed uno in terapia intensiva.

Altri 7 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 261, mentre i guariti totali sono 73.653 (20 in più rispetto ad ieri). L’Azienda sanitaria provinciale ha aggiornato i dati relativi alle vaccinazioni del personale sanitario. Dei 3.967 operatori non vaccinati (1.133 dell’Azienda sanitaria e 2.634 personale esterno), 1.588, nel frattempo si sono fatti vaccinare (Azienda sanitaria: 520; personale esterno: 1.068). I non vaccinati sono in totale, quindi, 2.379.

Hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione 656 persone (Azienda sanitaria: 323; personale esterno: 333). Di queste, hanno dato seguito all’invito alla vaccinazione in 194 (Azienda sanitaria: 122; personale esterno: 72). Attualmente sono in corso in totale 156 accertamenti (Azienda sanitaria: 144; personale esterno: 12).

