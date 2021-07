Acquisto auto elettriche in Trentino: attiva la piattaforma informatica per le domande di contributo

Posted on

Molti gli eventi in questa settimana di luglio. C’è attesa pe ril ritorno dell’Hellas appena promosso nuovamente in A Dopo il cambio programma della Roma, ecco tutti i ritiri calcistici in Trentino NordEst – Con il nuovo allenatore Ivan Juric, l’Hellas Verona si prepara ad affrontare la stagione del ritorno in Serie A dopo la promozione […]