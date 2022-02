Covid, altre 7 vittime in Trentino Alto Adige. Riaprono punti nascita a Cles e Cavalese. Green pass falsi a Pergine: 44 indagati

Il punto sulla situazione covid in Regione fino a venerdì 18 febbraio: 3 decessi a Trento e 4 in Alto Adige nelle ultime ore

Trento/Bolzano – L’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria trentina riporta 3 nuovi decessi per Covid19, di cui 2 in ospedale, in Trentino. Sono invece 426 i positivi su 4707 tamponi, per n tasso di positività che resta intorno al 10%. In ospedale 23 dimissioni e 12 ricoveri: 7, ancora in calo, i pazienti in terapia intensiva.

Continua anche la discesa dei ricoveri anche in area medica, ora sono 80. Dopo la chiusura in concomitanza con il picco della quarta ondata. Confermata inoltre la riapertura dal primo marzo per i punti nascita di Cles e Cavalese, legato a una riorganizzazione generale della sanità.

Intanto proseguono gli accertamenti a Pergine con 44 utenti dell’ex centro tamponi anti-Covid indagati della Procura di Trento per i green pass facili che venivano concessi dalla struttura, a capo della quale c’era un infermiere 46enne di Civezzano.

L’accusa è di corruzione e falso e concorso in accesso abusivo a sistema informatico. Tra gli indagati, ci sono impiegati, membri delle forze dell’ordine, insegnanti, un dirigente provinciale e anche dei sanitari. Per gli inquirenti, è stata posta in essere un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di test rapidi mendaci. Ora i green pass dei 44 indagati hanno perso ogni validità.

La situazione a Bolzano

Altre quattro vittime in Alto Adige. A livello provinciale ad oggi (18 febbraio) sono stati effettuati in totale 839.429 tamponi su 293.066 persone.

Tamponi effettuati ieri: (17 febbraio ): 638

Nuovi casi testati positivi da PCR: 115

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 184.554

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 839.429

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 293.066 (+142)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.273.577

Test antigenici eseguiti ieri: 6.574

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 706

Test nasali eseguiti fino al 17.02.2022: 1.436.959 test totali, 16.918 risultati positivi, di cui 2.534 confermati, 480 PCR negativi, 13.904 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (17.02.) per fascia d’età:

0-9: 163 = 20%

10-19: 179 = 22%

20-29: 94 = 11%

30-39: 93 = 11%

40-49: 94 = 11%

50-59: 82 = 10%

60-69: 57 = 7%

70-79: 22 = 3%

80-89: 20 = 2%

90-99: 16 = 2%

100+: 1 = 0%

Totale: 821 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 85

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 104 (agg. al 14.02. ore 00:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 9

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: : 6

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.396 (+4: 1M 70-79; 1F 80-89; 1M80-89; 1F 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 10.577

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 273.767

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 284.344

Guariti totali: 173.528 (+1.023)

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (17.02.) è stato corretto da 183.734 a 183.733 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.