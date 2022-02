Sigilli ad albergo a Madonna di Campiglio in Trentino e sequestri in Calabria: 4 arresti

Bilancio di 4 arresti e sequestro beni in Calabria

Madonna di Campiglio (Trento) – I finanzieri del Comando provinciale della di Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno arrestato e posto ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento del Gip di Lamezia Terme, quattro persone e sequestrato di due società e beni, per un valore superiore ai 5,2 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio.

Perquisizioni oltre che in Calabria anche in Lombardia, Trentino e Campania. Tra i beni sequestrati ci sono un albergo a Madonna di Campiglio, uno stabilimento industriale a Lamezia Terme e un’imbarcazione del valore di 300 mila euro. In particolare è stata ricostruito un importante investimento immobiliare consistito nell’acquisito di un albergo in Trentino, a Madonna di Campiglio, per euro 1,2 milioni, di cui euro 300.000 da corrispondere in contanti e in nero.

Una parte del denaro occorrente per l’operazione (euro 140.000) è stata trasferita in contanti verso il Nord-Italia, come documentato nel corso delle indagini attraverso un simulato controllo della normativa anti-Covid19. Il Gip ha inoltre disposto il sequestro di 1,5 milioni di euro.

In breve

Un rogo ha distrutto la scorsa notte un fienile a Novale di Presule, nel comune di Fiè allo Sciliar. Sul posto sono arrivati 100 vigili del fuoco da tutto il circondario che sono riusciti a domare le fiamme. All’arrivo dei pompieri l’annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme, è stato impossibile salvarlo. I vigili del fuoco sono comunque riusciti a limitare i danni agli edifici vicini. Fortunatamente il rogo non ha causato danni. La causa dell’innesco al momento non é ancora nota, il corpo permanente di Bolzano svolgerà le indagini in merito.