Covid, 1 decesso e 441 nuovi casi in Alto Adige. In Austria stop mascherine in aula

La situazione in Regione

Bolzano – 441 nuovi positivi (la maggioranza – 70- nella fascia fra i 10 e i 19 anni), un decesso, un ottantenne e un paziente in più in riaminazione. Sono questi i principali dati del bollettino Covid di oggi, 14 febbraio, in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 289 tamponi PCR e registrato 13 nuovi casi positivi. Inoltre 428 test antigenici positivi.

Intanto nella vicina Austria, arriva lo stop alle mascherina in aula. Dal 21 febbraio gli alunni non dovranno più indossarle durante le lezioni in classe. Chi si sposta invece all’interno della scuola deve comunque portarla, resta anche in vigore l’obbligo per gli insegnanti.