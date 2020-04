Coronavirus, 2 decessi e 98 positivi. Fugatti sollecita il Governo

Il presidente della Provincia: da Governo serve più coraggio

Trento – “Siamo ovviamente consapevoli delle enormi difficoltà che ha affrontato e sta affrontando il nostro Paese, difficoltà che sta attraversando anche la nostra comunità e, devo dire, con grande compostezza e senso di responsabilità.

Tuttavia ci aspettavamo, e continuiamo ad augurarcelo, un po’ più di coraggio nelle scelte che riguardano alcuni settori dell’economia reale”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, risponde così alle sollecitazioni di un commento dei nuovi provvedimenti governativi annunciati per il prossimo 4 maggio dal premier Giuseppe Conte.

“Sia chiaro che la sicurezza e la salute vengono al primo posto ed anche da parte nostra abbiamo fatto propria questa consapevolezza”, afferma Fugatti. “Ma occorre pensare che sicurezza e salute sono inevitabilmente garantite dall’operosità di milioni di lavoratori e imprenditori, dalle fabbriche al turismo, dalla scuola all’artigianato, dai bar alle parrucchiere e l’elenco potrebbe continuare. Per tutti loro, ma anche per il bene di tutti, occorre trovare il miglior sincronismo possibile, la ‘coincidenza’ ottimale per non far perdere il treno a nessuno”, conclude il presidente del Trentino.

Le novità in provincia di Trento

In breve

Mascherine “made in Trentino”. L’obiettivo è dotare il Trentino di una produzione autosufficiente di presidi di protezione individuale per rifornire ospedali, case di riposo, farmacie ma anche enti pubblici ed aziende impegnate nel graduale rientro a partire dal 4 maggio. Le mascherine “made in Trentino”, certificate dall’Istituto superiore di sanità, sono di tipo chirurgico, in tre strati per uso sanitario, e generiche, ovvero di largo consumo, per utenti e lavoratori del settore secondario e terziario. Grazie a Trentino Sviluppo, società della Provincia autonoma di Trento, si è creata una rete di 17 piccole e medie aziende trentine – ma se ne stanno aggiungendo ogni giorno – che, convertendo parte delle linee produttive e sfruttando materie prime già in magazzino, hanno creato una filiera di produzione di mascherine chirurgiche e generiche, certificate dall’Istituto superiore di sanità, che a fine aprile saranno sul mercato. C’è chi, prima dell’emergenza, produceva tute sportive per il motocross o gli sport invernali. Chi, invece, era leader nella realizzazione di biancheria anallergica per la casa, chi era specializzato in piumini, trapunte e materassi. Ma ci sono anche cooperative sociali e gruppi di sarte artigiane. A breve saranno prodotte 40.000 mascherine, ma c’è materia prima per realizzarne 5 milioni.