Coronavirus in Trentino, 7 nuovi decessi e 58 casi. 80 pazienti in terapia intensiva. Da martedì obbligo mascherina nei negozi

Da lunedì 6 aprile, la Protezione civile trentina inizierà la distribuzione delle prime mascherine in tutti i negozi di generi alimentari, successivamente alla popolazione

Trento – In Trentino si sono registrati 7 nuovi decessi, mentre i nuovi contagi sono 58 (55 certificate da tampone), in calo rispetto agli ultimi giorni (3.042 il totale). Il numero dei pazienti in terapia intensiva oggi è di 80.

Le persone malate 311 sono nelle Rsa, 151 nelle case di cura, 15 nelle strutture intermedie, 1.643 a domicilio, 352 in ospedale, 80 in terapia intensiva. I guariti sono 273, mentre con i 7 nuovi decessi il totale delle vittime sale a 217.

Mascherine alla popolazione nei prossimi giorni

Per quanto riguarda le mascherine alla popolazione, il presidente Maurizio Fugatti ha ricordato: “Lunedì incontreremo i sindaci per spiegare come verranno distribuite le mascherine alla popolazione: abbiamo pensato di metterle a disposizione dei corpi dei vigili del fuoco, che provvederanno, in accordo con i sindaci, a distribuirle nei rispettivi territori”.

L’invito alla popolazione è di evitare continue richieste ai corpi dei Vigili del fuoco, i Comuni informeranno sulla distribuzione dei dispositivi, non appena sarà definita la modalità.