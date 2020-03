Coronavirus, in provincia di Trento 25 nuovi casi e un altro paziente guarito. Attivo conto per sostenere sanità trentina

Posted on

Si tratterebbe di 230 immigrati, in un comune di 3mila 600 persone Venezia – “A Onè di Fonte si vuole creare un hub sotto mentite spoglie. Non vedo come diversamente si possa chiamare un ex convento che dovrebbe ospitare circa 230 immigrati, in un piccolo Comune di 3 mila 600 persone. L’esatto contrario dell’accoglienza diffusa, indicata […]