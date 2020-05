Coronavirus in Trentino, ancora un decesso: 5077 positivi da inizio pandemia

Sono 7 i nuovi positivi riscontrati secondo la classificazione disposta dal ministero (persone che hanno denotato sintomi negli ultimi 5 giorni). A questi si aggiungono 31 altri casi individuati tra soggetti asintomatici grazie alle indagini epidemiologiche. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale pertanto a 5.077

Trento – Dei 7 nuovi casi, 5 provengono da strutture residenziali per anziani. Tra gli altri 2 non figura alcun minorenne.

Si registra 1 decesso (in Rsa). Sono 10 infine i pazienti in terapia intensiva. Molti i tamponi analizzati: in tutto 1.951 (nuovo record) di cui 1.286 trattati dalla APSS e 665 dal Cibio.

In breve

Elaborati i protocolli di sicurezza per commercio al dettaglio e all’ingrosso, ristorazione e bar

Il presidente Maurizio Fugatti in visita alla Casa della Salute di Ala