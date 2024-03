Elisoccorso a Mezzano per un pensionato che ha accusato un grave malore (VIDEO)

Martedì pomeriggio, l’elicottero ha sbarcato l’equipe medica a bordo strada – in zona Salgetti – per consentire i primi soccorsi

Mezzano (Trento) – Codice rosso martedì pomeriggio a Mezzano, nel Primiero, per un pensionato del posto, che ha accusato un grave malore in località Salgetti. Immediata la chiamata di emergenza in zona, con sanitari del 118 ed elicottero che ha sbarcato l’equipe medica a bordo strada, atterrando poi in via Val Noana, con il supporto dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure, il paziente è stato quindi trasferito in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento, in condizioni molto gravi.