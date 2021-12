Coronavirus, altri 6 decessi in Trentino Alto Adige: tra le vittime 39enne non vaccinato con altre patologie

Il bollettino di sabato 11 dicembre registra: 2 decessi, 262 nuovi casi, 95 ricoverati, 16 in terapia intensiva in Trentino. Mentre in Alto Adige le vittime sono 4. Alta l’affluenza alla maratona vaccinale. Scritte no-Vax a Mattarello, la condanna dell’assessorato alla salute

Trento/Bolzano – Si segnalano purtroppo due nuovi decessi a causa del Coronavirus in Trentino: si tratta di un uomo di 39 anni con gravi comorbidità, non vaccinato, morto in ospedale e di un altro uomo over 80, con patologie e vaccinato.

I nuovi casi portano il totale dei morti da inizio pandemia a 1.399. Sul fronte ospedaliero, le persone ricoverate restano 95 – frutto di 14 ricoveri e 13 dimissioni – delle quali 16 in terapia intensiva, livello identico a 24 ore prima. I nuovi casi rilevati sono 262, dei quali 96 casi risultati positivi al molecolare (su 1.013 test effettuati) e 166 all’antigenico (su 7.069 test effettuati). I molecolari poi confermano 72 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Complessivamente sono 2.324 i casi attivi attualmente nella nostra provincia (+138).

Le vaccinazioni somministrate questa mattina risultavano 937.246, di cui 383.866 seconde dosi e 127.674 terze dosi.Tra chi ha ricevuto almeno una dose pari a 445.208 persone, la fascia di età con il maggior numero di vaccinati è quella tra i 20 e i 49 anni con 174.526 persone, seguiti dai 50-59enni con 77.440. Nella fascia 12-19 anni se ne registrano 37.514.

Altri dettagli. Per quanto riguarda i nuovi casi, la fascia d’età con il numero più alto è quella tra i 40 e i 59 anni con 93 casi, seguita dai 19-39enni con 57 casi. Per quanto riguarda la fascia 0-18 anni, si registrano 0 casi tra 0 e 2 anni, 5 casi tra 3 e 5 anni, 24 casi tra 6 e 10 anni, 9 casi tra 11 e 13 anni, 15 casi tra 14 e 18 anni. Le classi in quarantena sono 31. I nuovi guariti sono 113 e portano il totale da inizio pandemia a 50.485.

Le autorità sanitarie rinnovano l’invito a vaccinarsi anche dopo la maratona vaccinale, prenotandosi on line tramite il Cup dell’Apss, per poter aumentare le difese contro il virus come singoli e come comunità.

La situazione in Alto Adige

Un bollettino Covid pesantissimo per l’Alto Adige, sabato con quattro decessi nelle ultime 24 ore e un ulteriore ricovero (ora sono 21) in terapia intensiva. Inoltre sfiora quota 500 il numero di nuovi positivi.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.983 tamponi PCR e registrato 208 nuovi casi positivi. Inoltre 289 test antigenici positivi. Il totale è di 497. La fascia d’età con più positivi ai test è quella fra i 10 e i 19 anni: 93 casi.

Alla Maratona vaccinale, la risposta degli altoatesini è stata oltre le aspettative con relativi disagi. In particolare nel corso della mattinata di sabato si sono formate lunghe code (all’esterno, quindi al freddo, il meteo non aiuta) all’università di Bolzano e anche a Merano. Problemi anche ad Ora dove le attese di chi deve vaccinarsi raggiungo anche le due ore.

A Merano, dentista esercitava senza vaccino e senza tampone: sanzionato. Il 75enne scoperto durante un controllo del Nas nel suo studio in centro storico