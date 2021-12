Soffieria ‘Alexander’ in grande crescita ma si cercano due ‘soffiatori’

Viene considerata una vera “chicca” nel mondo del vetro soffiato e lo confermano gli ordini che partono non solo dalle più prestigiose cristallerie e dai departments store di mezzo mondo ma anche dalle richieste che arrivano dai grandi nomi della moda per le loro regalie, i loro accessori d’arredamento

di Giorgo Naccari

NordEst – La Soffieria Alexander, che ha sede a Pianzano di Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano, da piccolissima realtà imprenditoriale è oggi una realtà internazionale anche se, per propria volontà i vertici aziendali (fa parte del gruppo Bottega spa) vogliono mantenerla come “chicca” artigianale e non come industria.

Nata dieci anni orsono per produrre in proprio le bottiglie in vetro soffiato che servivano per imbottigliare la grappa Alexander, in particolare quella con dentro i simboli, sempre in vetro soffiato, dell’uva, della vita, del mondo, la Soffieria Alexander è diventata nel tempo un’icona del design realizzando bicchieri, piatti e caraffe di grandissimo effetto e bellezza.

“Purtroppo – sottolinea Sandro Bottega a capo del gruppo vinicolo – avremmo bisogno di due soffiatori proprio per garantirci una crescita sempre maggiore ma non riusciamo a trovarli. E’ un’arte che sta per finire, che non viene tramandata e questo potrebbe crearci qualche problema”.