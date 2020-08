Coronavirus: 14 nuovi casi positivi in Trentino. 9 positivi in Alto Adige e 1.613 in isolamento

La situazione covid in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono 14 i nuovi positivi registrati in Trentino su 1.365 tamponi. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari specifica inoltre come 8 di questi nuovi casi siano sintomatici e tra di loro c’è anche un minorenne, cosa che induce le autorità sanitarie a rinnovare con forza l’appello ad osservare la massima attenzione e a mantenere il distanziamento se si rientra dalle vacanze passate nelle località più a rischio o se si è venuti in contatto con qualcuno che da questi luoghi hanno da poco fatto ritorno.

Migliora la situazione dei ricoveri: in ospedale figurano meno pazienti rispetto a ieri, cioè 4, uno dei quali in rianimazione a Trento.

Sono stati registrati 9 nuovi casi positivi in Alto Adige, a fronte di 1.427 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, mentre sono 16 quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Due le persone ricoverate in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.613 (delle quali 170 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

