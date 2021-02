Coppia scomparsa a Bolzano: inquirenti tornano in villa

Ad un mese dalla scomparsa prosegue inchiesta

Bolzano – Prosegue l’inchiesta sulla scomparsa, ormai un mese fa, di Peter Neumair e Laura Perselli. Martedì pomeriggio gli inquirenti sono tornati nella villa in via Castel Roncolo nella quale viveva la coppia con il figlio Benno, attualmente in custodia cautelare. Sul posto sono intervenuti anche Ris e Pm. Nel giro di pochi minuti un folto gruppo di cronisti si è radunato in strada davanti all’abitazione.

Sabato scorso, durante l’udienza di convalida dell’arresto di Benno Neumair, in custodia cautelare con l’accusa di aver ucciso i sui genitori e aver fatto sparire le loro salme, in aula sono stati ascoltati due audiomessaggi inviati da Laura Perselli a un’amica, nei quali si lamentava del comportamento del figlio. Il 30enne sarebbe rimasto impassibile, per poi però dirsi dispiaciuto per le lamentale di sua madre.

La procura e la difesa hanno chiesto al gip di disporre l’incidente probatorio relativo all’analisi scientifica di tutti i reperti rilevati dal Ris nell’appartamento e nella vettura, come anche la perizia sui dispositivi tecnici (telefono, pc e chiavette usp). Il giudice si è riservato di decidere in merito.