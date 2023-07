Provincia di Trento: bando per contributo prima casa, fino al 30 settembre 2023

Rivolto alle giovani coppie under 36 anni, la somma concessa è pari a 15.000 euro di cui 2.000 versati sulla sulla posizione pensionistica

Trento – Le giovani coppie hanno tempo fino al 30 settembre per presentare domanda di contributo per l’acquisto della prima casa. Il contributo è rivolto a coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto, under 36, che hanno acquistato a partire dal 1° gennaio 2023, la prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno 30.000 euro. La somma concessa è di 15.000 euro di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, sarà versata direttamente dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate dai componenti la giovane coppia presso i fondi pensione aderenti all’iniziativa.



I requisiti

Per accedere al contributo i richiedenti devono avere la residenza anagrafica sul territorio provinciale da almeno due anni – tale requisito può essere posseduto anche da uno solo -, e una condizione economico-patrimoniale–ICEF, riferita al nucleo destinatario della prima casa di abitazione, non superiore a 0,49. Inoltre, i componenti la coppia devono avere una posizione pensionistica attiva presso un fondo pensione complementare aderente all’iniziativa e sono tenuti a mantenerla per cinque anni successivi. Informazioni www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2023

In breve

Maggiori informazioni presso la Comunità di valle di riferimento Affitto, contributo provinciale fino a 3.000 euro per le famiglie . Un aiuto alle famiglie per l’abbattimento del canone di locazione degli alloggi sul libero mercato. La Giunta guarda alle coppie under 35 e ai territori più distanti dai grandi centri nella definizione di una misura sperimentale che punta a favorire l’incremento della popolazione. I nuclei familiari beneficiari riceveranno un contributo annuo standard di 2.500 euro, che potrà essere elevato a 3.000 euro in determinate condizioni.