Comunali: Ianeselli verso vittoria a Trento, ballottaggi a Rovereto e Bolzano, Pergine conferma Oss Emer

Posted on

La decisione è della giunta provinciale su proposta dell’assessore agli enti locali, Carlo Daldoss Trento – Su indicazione dell’assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa Carlo Daldoss, la giunta ha disposto stamani il trasferimento compensativo del minor gettito Tasi 2014 per complessivi 2.161.678,12 euro a favore dei Comuni. La compensazione per l’anno in […]