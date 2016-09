se il contribuente si rende conto di aver commesso effettivamente un errore, può regolarizzare la propria posizione versando le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni in misura molto ridotta (secondo il “ravvedimento operoso” art. 13 del Dlgs n. 472/1997). Per agevolare quest’operazione, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it un “calcolatore” online gratuito per determinare, in pochi e semplici passaggi, l’ammontare delle sanzioni e degli interessi derivanti dal “ravvedimento”. Lo strumento in questione è esattamente denominato: “Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento”. Il calcolatore on line, tuttavia, non consente di quantificare gli importi dovuti per infedele dichiarazione Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”. Quando, infine, il contribuente ha verificato e riconosciuto l’errore dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare il dovuto con modello F24, indicando il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.