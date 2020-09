Zaia: “Leadership Lega non mi interessa, Salvini ha sempre dormito tranquillo”

“Anche nelle precedenti elezioni ho sempre pescato nell’elettorato del centrosinistra, questo è risaputo . Anche nel 2015 gran parte dell’elettorato del Pd mi ha votato, sento la responsabilità di rappresentare anche un elettorato che tipicamente non è nostro – continua – Se non ricordo male nel 2015 ho vinto con il 68%, quindi avevo 12-15 punti in meno rispetto ad oggi.

Al Covid sono arrivato con un sacco di consenso – dice rispondendo sulla eventuale influenza della gestione della pandemia sul largo consenso ottenuto – È ovvio che il Covid è stato un’ulteriore occasione per dimostrare la nostra operatività , ma dire che ci ha fatto vincere le elezioni sarebbe come dire che i veneti sono idioti che si fanno ipnotizzare dalla tv. Risultati importanti come quello della Toscana mai ce li saremmo immaginati.