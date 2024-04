Elisoccorso sul monte Calisio: grave un operaio 26enne caduto dalla parete di disgaggio

L’uomo è caduto dalla parete di disgaggio. Un 26enne di Trento ricoverato in rianimazione al Santa Chiara. Era al lavoro con la sua ditta nel cantiere per riaprire la strada tra il Campel e il rifugio Calisio

Trento – Codice roso nel pomeriggio di mercoledì sul monte Calisio. Un giovane operaio di 26 anni, di Trento, è caduto mentre stava operando alla messa in sicurezza del versante del monte Calisio dove passa la strada tra il rifugio Campel e il rifugio Calisio chiusa dal 2021 a seguito di una frana,

L’incidente è successo poco dopo le 17 e il giovane impegnato con una ditta di disgaggi sarebbe caduta da un’altezza di circa 60 metri, con la caduta frenata probabilmente dai dispositivi di sicurezza in dotazione al lavoratore. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi del 26enne trentino. Subito intervenuto il personale sanitario e il soccorso alpino, i vigili del fuoco e un ispettore dell’uopsal della Provincia. Il giovane è apparso immediatamente in gravissime condizioni, è stato trasferito in codice rosso ospedale Santa Chiara di Trento.