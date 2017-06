Eventi nel weekend a Feltre, cultura e sport in primo piano

Connect on Linked in

Molte le iniziative che animeranno il weekend nel Feltrino

Eventi

24 ORE CASTELLI – da venerdì 9 giugno ore 21.00

Venerdì 9 e sabato 10 si terrà la 17^ edizione della 24 ore Castelli, la prima 24 ore di ciclismo su strada nata in Italia. Il circuito, lungo 1.850 km, si snoderà attorno al centro storico, con partenza e arrivo in via Campogiorgio. Questa edizione vedrà inoltre la partecipazione del campione paralimpico Alex Zanardi, che porterà a Feltre il suo progetto “Obiettivo 3”. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito http://www.24orefeltre.it/it/

FIERA DELL’OGGETTO RITROVATO – domenica 11 giugno

Nella splendida cornice del centro storico di Feltre riparte per una nuova edizione della “Fiera dell’oggetto ritrovato”, una mostra-mercato in cui associazioni, comitati, singoli cittadini e commercianti del settore collezionismo, antiquariato e modernariato vendono e scambiano oggetti usati e di antiquariato con la finalità di favorire e promuovere la cultura del riuso, del riciclo, del restauro degli oggetti in una prospettiva di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tra lebancarelle presenti, circa un centinaio, ci sarà anche quella del Polo Bibliotecario Feltrino questa volta posizionata sotto il Loggiato Palladiano: dalle 7.30 alle 18.00 si potranno trovare libri di poesia, narrativa , cucina, letteratura, storia e cultura locale venduti a prezzo simbolico.

Durante tutto l’arco della giornata, davanti ai Palazzetti Cingolani si esibiranno i Ventus Adversus. Il gruppo, composto da quattro elementi, presenterà il proprio repertorio composto da musica celtica, tradizionale, popolare e spagnola, intervallato anche da canti a due voci su basi di repertorio andaluso, gitano, latino-americano e flamenco.

Musei e mostre

Per l’occasione sarà possibile accedere alla Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda» e al Museo civico con il biglietto ridotto (€ 1,50), salvo casi di gratuità previsti dalle tariffe vigenti. Ci sarà anche la possibilità di visitare entrambi i musei con il cumulativo ridotto (€ 2,50). Le strutture di via Paradiso e di via Luzzo saranno visitabili con orario 10.30-12.30 e 16.00-19.00.

Sarà possibile visitare la mostra “Opere surrealiste nelle collezioni della Galleria Rizzarda “, che presenta le opere riconducibili, direttamente o latamente, al Surrealismo, presenti nelle collezioni della Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda». Si tratta per lo più di dipinti appartenenti alla raccolta di Liana Bortolon, donata nel 2007 alla Città di Feltre dalla giornalista e critica di origine feltrina e conferiti alla Galleria in successive tranches. Si potranno ammirare le opere di Gaetano Tranchino, Renato Balsamo, Graziella Marchi, Bruna Aprea e Luigi Regianini.

Sarà inoltre possibile visitare anche il Teatro de la Sena con ingresso ad 1 euro. L’orario d’apertura è dalle 10:30 alle 12:30 il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.

Al Fondaco delle Biade sarà allestita la mostra fotografica “Il mio paese delle meraviglie” di Marco Zucco. L’artista esplora i palazzi feltrini, partendo dal presupposto che le opere d’arte custodite nei Musei prendano vita innanzi alla vita. La mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. L’esposizione sarà visitabile anche nei fine settimana successi con il seguente orario: domenica 18 giugno 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00, venerdì 23 giugno 14.00 – 22.00, sabato 24 giugno 10.00 – 12.30 e 14.00 – 22.00, domenica 25 giugno 10.00 – 12.30 e 14.00 – 22.00.

UFFICIO ELETTORALE

Nella giornata elettorale di domenica l’ufficio elettorale sarà aperto dalle 7 alle 23. Gli utenti che avranno necessità di raggiungere il Municipio potranno accedere a Piazza Maggiore da via Luzzo, attraverso Port’Oria, mentre l’uscita dal centro storico sarà attraverso Porta Imperiale.

APP TURISTICA FELTRE BORGO VERTICALE

Si segnala che è online la nuova app turistica Feltre Borgo Verticale, già disponibile su App Store e Google Play Store, che presenta sia informazioni di interesse turistico sia aggiornamenti su ciò che avviene in termini organizzativi-operativi all’interno del comune. Questo è il link per scaricarla: http://feltre.comuneapp.it/ download.

L’indirizzo a cui inviare eventuali segnalazioni relative alle informazioni contenute nella App o per comunicare gli eventi da inserire è il seguente: turismo@visitfeltre.info. Si precisa che saranno pubblicati solo gli eventi che arriveranno completi di tutti gli elementi necessari al loro inserimento: titolo evento, data, orario, luogo, breve descrizione (massimo 150 caratteri) e fotografia (jpeg o pdf massimo 1 mega); tra le informazioni facoltative è possibile inserire anche un indirizzo internet di riferimento, il numero di telefono o l’indirizzo email e una descrizione estesa (massimo 1500 parole).