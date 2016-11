Colletta Alimentare 2016 nel Primiero Vanoi, raccolti 4814 chili di alimenti in 18 punti vendita: aumentano le persone che chiedono Aiuto

Sono stati coinvolti circa 60 volontari provenienti dai vari gruppi Alpini, Croce Rossa, Nuvola e qualche volontario privato della zona

Primiero/Vanoi (Trento) - Le valli di Primiero e vanoi ancora una volta hanno dato il cuore. Era successo durante l’emergenza per Amatrice, oggi si ripete con la colletta alimentare 2016. Sono stati raccolti infatti 4814 Kg di alimenti dai 18 punti di raccolta operativi nella Comunità Primiero-Vanoi, in linea con gli anni precedenti, nonostante la congiuntura in essere.

“Un sentito ringraziamento – da parte degli organizzatori locali – va a tutti quanti i partecipanti, nonchè al distaccamento Nuvola Primiero-Vanoi che con i mezzi della Protezione Civile ha provveduto alla consegna ai vari punti di raccolta del materiale necessario ed al ritiro a fine giornata degli alimenti raccolti, nonchè al successivo invio presso il centro operativo della Colletta Alimentare a Trento,

Un particolare ringraziamento al Gruppo Alpini di Primiero, che come tutti gli anni , oltre a coordinare i propri punti di raccolta, ha organizzato presso la proria sede il punto di ristoro e pranzo per i volontari coinvolti nell’operazione: In particolar modo ringraziamo i cuochi, il personale servente, ed il capogruppo Renato Salvadori per il coordimanento e l’ospitalità ricevuta”.

Aumentano le persone assistite

“Il nucleo Colletta Alimentare della Regione Trentino Alto Adige – spiega infine Fabrizio Dalla Riva del Gruppo ANA Imèr -, è autonomo rispetto al contesto nazionale, ancorchè con scambio di eccedenze/deficienze con le altre zone nazionali. Tutti gli alimenti conferiti sono infatti redistribuiti nella Regione ed in poche associazioni di piccole dimensioni del Feltrino e del Canale di Brenta, che per la loro piccola entità ricevono pochi aiuti a livello nazionale. Le associazioni coinvolte nel Primiero Vanoi sono 3 per un totale di 65 persone assistite, molte di queste tra i residenti originari del posto, non provenienti da fuori valle”.

La Colletta Alimentare a Nordest

Belluno: 12 associazioni per 735 assistiti

Bolzano: 44 associazioni per 8664 assistiti

Trento: 70 associazioni per 8804 assistiti

Vicenza: 10 associazioni per 537 assistiti

Per un totale di 136 associazioni e 18740 assistiti. Nel 2011 gli assistiti erano 10180.