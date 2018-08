Pale di San Martino, Impianti aperti fino ad ottobre. Debutta la “Festa delle Dolomiti”

Connect on Linked in

Saranno in funzione in via continuativa fino al 23 settembre per poi aprire nuovamente il 29-30 settembre, il 6-7 e 13-14 ottobre. Molti eventi all’insegna del gusto in zona

San Martino di Castrozza (Trento) – Sarà un autunno con i rifugi dolomitici, Canali “Treviso”, Pradidali, Rosetta, Velo della Madonna e Mulaz ancora aperti per accogliere gli escursionisti sull’Altopiano delle Pale.

Molti gli eventi speciali in cui la protagonista assoluta sarà la montagna: dalla serata dedicata ai ghiacciai e ai cambiamenti climatici agli incontri con esperti alpinisti, fino all’appuntamento dedicato alle famiglie, la prima “Notte in Rifugio”, per avvicinare alla montagna anche i più piccoli e le loro famiglie.

In questi weekend saranno disponibili anche delle navette gratuite per raggiungere Val Venegia e Val Canali. Per avventurarsi alla scoperta del gruppo più esteso delle Dolomiti anche in questo periodo della stagione è sempre utile seguire i preziosi consigli delle Guide Alpine di San Martino di Castrozza e Primiero.

Debutta la festa delle Dolomiti

Le mitiche "Aquile" saranno protagoniste nel weekend dal 7 al 9 settembre a San Martino di Castrozza, durante la prima Festa delle Dolomiti un'imperdibile tre giorni tutta dedicata alle Pale di San Martino, con arrampicate, escursioni, concerti, divertimento, fiaccolate, una spettacolare calata in corda dal campanile della chiesa del paese e gli immancabili sapori della tradizione gastronomica trentina.

Canederli, ‘Brisa’ e Spaetzli: il menù delle feste di settembre

Aspettando il ritorno delle mucche dall'alpeggio, con la Gran Festa del Desmontegàr dal 20 al 23 settembre, molti sono gli appuntamenti da non perdere in queste settimane.

Si inizia sabato 1 e domenica 2 settembre con la Festa del Canederlo a Imèr, si prosegue dal 7 al 9 settembre con la Festa delle Brise nella Valle del Vanoi seguita da Spaetzli in piazza a Canal San Bovo il prossimo 16 settembre.