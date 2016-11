Trento, arriva in aula il bilancio di previsione del Consiglio provinciale. In discussione anche i disegni di legge su Mobilità e Comunicazione locale

Nella tornata consiliare che inizierà martedì 29 novembre, il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti sottoporrà all’aula la proposta di delibera dell’ufficio di presidenza riguardante il bilancio di previsione dell’assemblea legislativa per il triennio 2017-2019

Trento - Il bilancio risulta finanziariamente in linea con quello dello scorso anno, con una spesa complessiva che si attesta su 11.611.390 euro, al netto delle partite di giro. Rispetto al 2016 aumentano due capitoli. Il primo riferito alla spesa per il personale (senza considerare la riduzione per quello comandato), con 185.000 euro in più dovuti agli adeguamenti contrattuali e ai relativi oneri riflessi, all’assunzione obbligatoria di un disabile con l’inquadramento in ruolo di un dipendente comandato, e alla corresponsione del TFR a tre dipendenti che cesseranno il servizio nel 2017.

L’altra voce di spesa in aumento riguarda l’informazione, la divulgazione e la documentazione a sostegno delle attività della Consulta per lo Statuto di autonomia (+ 50.000 euro). Le maggiori spese sono tuttavia largamente compensate dalle riduzioni di altri capitoli del bilancio. La differenza contabile rispetto ai dati assestati del 2016 è di un + 50.923 euro e rispetto al dato previsionale sempre di quest’anno è di + 214.000 euro.

L’attività del Consiglio

Saranno in particolare i due disegni di legge per la mobilità sostenibile e la promozione dell’informazione locale ad impegnare il Consiglio provinciale convocato da domani mattina fino a giovedì sera in aula dal presidente Dorigatti. Dopo le question time e la proposta di bilancio di previsione 2017-2019 dell’assemblea legislativa, la discussione verterà sulla variazione al bilancio 2016-2018 portata avanti dalla Giunta con un disegno di legge urgente già approvato dalla Prima Commissione.

Seguirà il disegno di legge di iniziativa popolare “Mobilità sostenibile” che la Commissione consiliare competente, la Terza, aveva invece rinviato all’esame dell’aula dal momento che i proponenti non avevano raggiunto un accordo con la Giunta rappresentata dall’assessore ai trasporti Mauro Gilmozzi.

L’ultimo disegno di legge che l’aula affronterà riguarda la promozione dell’informazione locale che era stato approvato dalla Quinta Commissione grazie all’accordo sancito sulla base di un testo unificato dal consigliere Claudio Civettini di Civica Trentina e il presidente della Giunta Ugo Rossi.

Completano l’ordine del giorno la sostituzione di un componente del Comitato provinciale per le comunicazione e sei proposte di mozione riguardanti altrettanti impegni chiesti dal Consiglio alla Giunta su questi temi: la prova orale dell’esame di stato in lingua straniera per le materie Clil nei licei linguistici (Zanon), i criteri di accreditamento per l’erogazione dei servizi rivolti alle persone affette da autismo (De Godenz), il divieto di affiancare l’immagine del Trentino alla pubblicità delle sale da gioco (Manica), la contrarietà all’accorpamento dell’istituto comprensivo di Avio con quello di Ala (Fugatti), la realizzazione dello Ski & Ice College (Detomas), i contributi per le società sportive in ritiro sul territorio provinciale.