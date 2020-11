Cgia: si perdono 2.500 euro testa, Pil Sud a livelli ’89

Punte 5.575 euro in meno a Milano

NordEst – A causa del Covid, quest’anno ogni italiano “perderà” mediamente 2.484 euro, con punte di 3.456 a Firenze, 3.603 a Bologna, 3.645 a Modena, 4.058 a Bolzano e addirittura 5.575 euro a Milano. A stimare la contrazione del valore aggiunto per abitante a livello provinciale è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia).

Anche se subirà una riduzione più contenuta rispetto a tutte le altre macroaree del Paese (-9%), il Sud vedrà scivolare il proprio Pil allo stesso livello del 1989. In termini di ricchezza, pertanto, “retrocederà” di ben 31 anni. In particolare, Molise, Campania e Calabria torneranno allo stesso livello di Pil reale conseguito nel 1988 e la Sicilia addirittura a quello del 1986.

Gli artigiani mestrini precisano che i dati emersi nell’elaborazione sono “sicuramente sottostimati”. Aggiornati al 13 ottobre scorso, non tengono conto infatto degli effetti economici negativi che deriveranno dagli ultimi Dpcm introdotti in queste ultime due settimane. In questa elaborazione inoltre la previsione della caduta del Pil nazionale dovrebbe sfiorare quest’anno il 10%, quasi un punto in più rispetto alle previsioni comunicate il mese scorso dal Governo attraverso la Nadef.