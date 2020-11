Mezzano, aggiornamento Covid fino al 16 novembre. Il Sindaco Giampiero Zugliani conferma 4 positivi ma nessun caso grave (AUDIO)

Dopo i dati aggiornati di Primiero San Martino, ecco il punto nel comune di Mezzano con il Sindaco Giampiero Zugliani

Mezzano (Trento) – “L’Unità operativa Cure primarie della Provincia di Trento – spiega il Sindaco di Mezzano (nella foto) -, invia di volta in volta ad ogni sindaco l’elenco delle persone considerate positive a COVID-19 pervenutogli dalla rispettiva APSS, per tali soggetti, contestualmente all’esito positivo di almeno un tampone antigenico, è già stata comunicata la necessità di porsi in isolamento domiciliare.

Ad oggi nel comune di Mezzano sono stati segnalati quattro casi di soggetti positivi al virus, si tratta di persone adulte, due delle quali di età compresa tra 18 e 30 anni e due compresa tra 30 e 60 anni, nessuna di queste persone risulta ricoverata in ospedale o in condizioni critiche, bensì si trovano tutte in isolamento presso il proprio domicilio.

Ascolta il punto con il Sindaco Zugliani (AUDIO)

Si raccomanda a tutti i cittadini – conclude il Sindaco – di rispettare scrupolosamente le indicazioni dei DCPM ministeriali e delle disposizioni della Provincia, di evitare assembramenti in vie e piazze, di rispettare i protocolli e gli orari di frequentazione degli esercizi pubblici”.