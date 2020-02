Confindustria Triveneto cala gli assi con candidati alla Presidenza

Posted on

In attesa dell’assemblea PD, l’Unione per il Trentino rilancia e chiede un nuovo candidato unitario, attraverso un leale confronto senza pregiudiziali. Stallo anche nel centrodestra con la candidatura di Maurizio Fugatti ancora in dubbio. L’attuale governatore Rossi mette in guardia dai rischi di possibili derive e sollecita ancora una volta una decisione in tempi stretti […]