Castelli e forti trentini aperti nel ponte dell’Immacolata e nel periodo natalizio

Dall’8 all’11 dicembre, il 1° gennaio apertura straordinaria del Buonconsiglio dalle 11 alle 18



Trento – Il Castello del Buonconsiglio assieme alle sedi periferiche di Thun, Beseno e Stenico saranno visitabili anche nel ponte dell’Immacolata dall’ 8 all’ 11 dicembre. E il 1° gennaio apertura straordinaria del Buonconsiglio dalle ore 11 alle 18.

Anche quest’anno i castelli provinciali si apprestano ad accogliere i turisti e i visitatori che verranno a trascorrere in Trentino il ponte dell’Immacolata e le vacanze natalizie. Il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno e Castel Stenico saranno visitabili nel ponte dell’Immacolata da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre negli orari 9.30 – 17.

Durante il periodo natalizio il Museo e le sedi periferiche di Castel Thun, Castel Stenico e Castel Beseno rimarranno aperte da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio e rimarranno chiuse solo nelle giornata del 25 dicembre e del 1 gennaio, ad esclusione del Castello del Buonconsiglio che il 1 gennaio sarà aperto in via straordinaria dalle 11 alle 18 con ingresso gratuito essendo la prima domenica del mese.

Quest’anno Castel Thun sarà aperto anche mercoledì 14 e 21 dicembre dalle 9.30 alle 15 e nei mercoledì di gennaio, febbraio e marzo 2017.

A partite dal 10 gennaio 2017 fino al 19 marzo Castel Beseno e Castel Stenico saranno aperti solo nei week end mentre durante la settimana saranno vistabili solo per gruppi su prenotazione. Al Castello del Buonconsiglio, aperto sempre tutto l’anno, si potrà ammirare la mostra “Chiesa Impero e turcherie. Giuseppe Alberti pittore e architetto nel Trentino barocco”, visitabile fino al 1 maggio 2017. Nel mese di dicembre, oltre alla magia del giardino incantato in Castelvecchio, nei fine settimana sarà possibile prendere parte alle visite guidate al maniero negli orari 10.30 e 15.

Sono tre i forti del Circuito del Trentino aperti nel periodo invernale, in occasione del Ponte dell’Immacolata e pe rle festività natalizie.

Forte Cadine, a pochi chilometri d aTrento, sarà aperto tutto l’inverno con ingresso gratuito tutti i giorni escluso il lunedì dalle 10 alle 18. Uniche date di chiusura il 25 dicembre e il primo gennaio.

La Fondazione Museo storico del Trentino che lo gestisce propone anche un calendario di visite guidate gratuite: nelle giornate di domenica 11 e 18 dicembre, mercoledì 28 dicembre, domenica 8 gennaio sarà sufficiente presentarsi nel piazzale esterno del Forte pochi minuti prima delle ore 14.30, orario di partenza della visita.

In altre date, si possono prenotare visite guidate per gruppi di minimo 10 persone al costo di 2 euro a persona (info e prenotazioni allo 0461 230482 dal lunedì al venerdì 8.00-17.00).

Sugli Altipiani Cimbri, a Lavarone, è aperto anche Forte Belvedere Gschwent, che ospita al suo interno un museo e suggestive istallazioni multimediali. Dall’8 all’11 dicembre l’orario di apertura è dalle 10.00 alle 16.30 (ultima entrata 16.00).

In altri periodi aperto solo per gruppi di minimo 20 persone su prenotazione contattando il Forte al numero 0464/780005 o inviando una e-mail a info@fortebelvedere.org.

Nei giorni in cui si verificassero nevicate abbondanti con la conseguente interruzione della strada di accesso, il Forte Belvedere rimarrà chiuso (si suggerisce di consultare prima della visita il sito www.fortebelvedere.org o la pagina facebook del Forte).

In Val di Sole, poco distante dalle piste da sci, si trova Forte Strino, che apre le sue porte ai visitatori dal 7 al 10 dicembre e dal 26 dicembre all’8 gennaio con orario 14.00 – 17.00.

Dopo le feste natalizie, da 12 gennaio al 26 aprile 2017 il forte apre in modo continuativo tutti i giovedì e le domeniche sempre dalle 14.00 alle 17.00 (in altri periodi su prenotazione).

Per informazioni o prenotazione di visite guidate si può contattare l’Ufficio turistico di Vermiglio allo 0463 758200 o www.vermigliovacanze.it.

Pur essendo chiuso nel periodo invernale, Forte Colle delle Benne in Valsugana giovedì 8 dicembre ospita l’evento “Fiabe d’inverno”, una lettura itinerante per grandi e piccini che parte da piazza della Chiesa ed arriva fino al Forte.