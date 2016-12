Amici dell’Africa, un successo la raccolta fondi locale

L’Associazione Amici dell’Africa ringrazia sostenitori e volontari

Primiero (Trento) – È stata un successo domenica scorsa l’ormai tradizionale raccolta fondi attraverso la vendita di dolci nelle piazze delle parrocchie locali, a sostegno dei progetti dell’Associazione Amici dell’Africa.

“Con queste poche righe – scrive l’associazione – vogliamo esprimere il nostro grazie a tutti coloro che con le loro offerte e con il loro lavoro, sostengono lo spirito di solidarietà che ci permette di portare avanti numerosi progetti in terra africana e in SudAmerica. Come sempre nelle iniziative dell’Associazione Amici dell’Africa, ogni euro raccolto viene impiegato direttamente nei progetti: Tanzania, Costa d’Avorio, Madagascar, Bolivia negli anni hanno visto la realizzazione di scuole, asili, ospedali, dispensari, pozzi e nuovi interventi sono tutt’oggi in corso.

Un sincero grazie a tutti ed un plauso particolare ai volontari che con il loro lavoro rendono possibili anche queste iniziative”.

Per altre informazioni:

amicidellafricaonlus@libero.it