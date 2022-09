Caro energia, Provincia insiste su proroga concessioni idrolettriche: “Via trentina contro crisi”

Dopo Tonadico, Giunta provinciale in trasferta a Levico, venerdì mattina. Il governatore Fugatti conferma il suo vice Tonina e non intende retrocedere, dopo le scintille post voto

Levico Terme (Trento) – Il tema dell’energia e dei rincari che colpiscono famiglie e imprese, è stato ancora una volta al centro dei lavori dell’Esecutivo provinciale, riunitosi a Levico. Non mancano le preoccupazioni per il futuro, ma c’è l’esigenza di fare il possibile per sostenere il tessuto economico e sociale, se necessario assumendo decisioni straordinarie con l’obiettivo di far fronte all’emergenza.

In questo contesto, rientra la decisione di Fugatti e della su Giunta di prorogare le concessioni idroelettriche, con l’obiettivo di confermare gli attuali gestori fino al 2029. L’obiettivo è prolungare di cinque anni i contratti con Dolomiti Energia, Primiero Energia ed Edison per ammodernare gli impianti, aumentare la produttività e garantire anche sconti sulle bollette dei trentini.

