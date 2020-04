Coronavirus, “Aiutiamo chi ci Aiuta”: venerdì 10 e sabato 11 aprile Coop del Primiero Vanoi Mis e MD donano 10% incassi per acquisto dispositivi medici

Una grande iniziativa di solidarietà che richiede la partecipazione di tutti e la massima condivisione locale: “Aiutiamo chi ci Aiuta”

Primiero/Vanoi (Trento) – “Aiutiamo chi ci aiuta” è lo slogan dell’iniziativa che si propone di aiutare alcune Associazioni locali e l’Azienda sanitaria, in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus.

Facendo la spesa di Pasqua – meglio se più abbondante del solito, visto il proposito solidale – nelle Famiglie cooperative di Primiero, Imèr e Vanoi, Mezzano, Zortea o presso il punto vendita MD di Imèr, si aiuteranno i nostri sanitari, sostenendo anche la cooperazione locale e i molti addetti impegnati da settimane, a svolgere un ruolo di fondamentale per la comunità.

Come fare per contribuire?

Basterà fare la spesa nei negozi indicati, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile e al termine dei due giorni, i diversi punti vendita doneranno il 10% dell’incasso giornaliero per l’acquisto di alcuni importanti dispositivi medici.

Aiutiamo chi ci Aiuta, facendo la spesa

L’iniziativa – realizzata anche con il sostegno di altre realtà locali, si propone concretamente di raccogliere i fondi necessari per:

acquistare un dispositivo per la sanificazione delle ambulanze da donare all’Associazione ‘Una Corsa per la vita’

acquistare un ventilatore non invasivo per l’Azienda sanitaria trentina

devolvere un contributo a favore della Croce Rossa gruppo di Canal San Bovo e all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre