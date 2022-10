Covid: 1 decesso, 639 positivi, 55 pazienti ricoverati in Trentino. In Alto Adige 570 i nuovi casi

La situazione aggiornata al primo ottobre 2022, tornano a salire i casi in Regione

Trento/Bolzano – Il report di sabato 1 ottobre dell’Azienda sanitaria riporta una nuova vittima per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo di circa 85 anni, vaccinato, che soffriva di altre patologie e ricoverato presso una struttura sanitaria. I nuovi casi positivi sono 639: 9 rilevati dal molecolare (su 131 test effettuati) e 630 dall’antigienico (su 2.140 test). I molecolari hanno peraltro confermato una positività. I pazienti ricoverati sono 55, di cui 4 in rianimazione. Ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri, a fronte di 8 dimissioni. Questa la suddivisione dei casi per classi di età:

9 di 0-2 anni

2 di 3-5 anni

13 di 6-10 anni

18 di 11-13 anni

14 di 14-18 anni

132 di 19-39 anni

224 di 40-59 anni

104 di 60-69 anni

74 di 70-79 anni e

49 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.255.525, di cui 428.957 seconde dosi, 341.104 terze e 34.466 quarte dosi.

Nessun decesso a Bolzano

In Alto Adige sale l’incidenza settimanale di Covid-19 con 676 casi per 100.000 abitanti, ovvero 39 casi in più rispetto a venerdì. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 278 tamponi Pcr e registrato 13 nuovi casi positivi.

Inoltre 557 test antigenici dei 1.820 test eseguiti ieri sono risultati positivi. Non ci sono stati nuovi decessi. Le persone in quarantena attualmente in Alto Adige sono 4.139. Stando ai dati di ieri i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 96, ai quali si aggiungono 3 pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva, così l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Da sabato 1 ottobre, si applicano le nuove norme per contrastare la diffusione del Covid-19. Mentre cade l’obbligo di indossare una mascherina sui mezzi di trasporto pubblici, rimane in vigore nelle strutture socio-sanitarie fino al 31 ottobre. La corrispondente normativa statale viene adottata anche in Alto Adige con il provvedimento d’urgenza n. 20 del 2022. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha firmato l’ordinanza.