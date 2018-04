Carabinieri sugli sci, meno soccorsi nella stagione 2017-2018

Sono stati 2.167 in Trentino, calano contravvenzioni

Trento – Gli 11 comprensori sciistici del Trentino, vigilati da una quarantina di carabinieri sciatori, nella stagione invernale 2017-2018 hanno registrato un netto calo degli interventi di soccorso, scesi a 2.167; 4 i decessi per politrauma in pista ed un salvataggio con l’utilizzo del defibrillatore sulle nevi di Folgaria.

Abbattute le contravvenzioni per sci fuori-pista e per eccesso di velocità in pista (18 contro 30 dell’anno scorso), ridotte le contravvenzioni agli impiantisti (15 per segnaletica carente o sbagliata o del tutto assente), drasticamente scese le contravvenzioni penali per ubriachezza manifesta sugli sci (da 20 dell’anno scorso a 8), diminuiti del 13% gli infortuni in pista per “collisione tra sciatori”.

Ancora alla stazione carabinieri di Madonna di Campiglio il record con maggior numero di soccorsi per infortuni in pista (Spinale e Grostè): si contano 520 interventi nell’arco della stagione.