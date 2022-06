Campioni dello sport, esempio per la Comunità: sabato 11 giugno alle 18 a Primiero

Durante la serata con gli atleti locali, sarà presentato anche il fondo di sostegno allo sport della Comunità, che prevede un importante contributo di 30 mila euro destinato alle associazioni sportive del territorio: a partire dalle realtà storiche come Us Primiero, Gs Pavione di Imèr e Us Vanoi di Canal San Bovo, ma non solo. Il fondo sarà erogato in proporzione al numero dei tesserati under 18 delle società o associazioni, con un minimo di 300 euro per le realtà più piccole.

Le finalità dell’iniziativa sono quelle di favorire l’accesso alla praticca sportiva per tutti, limitandone i costi con l’abbattimento delle quote di tesseramento, garantendo sconti o benefit o altre azioni promozionali, legate all’inclusività dello sport per tutti. La domanda di contributo dovrà pervenire alla Comunità di Primiero entro e non oltre il prossimo 17 giugno 2022, alla mail: affari.generali@primiero.tn.it o comunita@pec.primiero.tn.it