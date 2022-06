Disinnesco ordigno bellico a Cismon del Grappa: martedì 21 giugno 2022 chiude la SS47, cancellati servizi Trenitalia

Martedì 21 giugno 2022 è in programma il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Valbrenta, località Cismon del Grappa. SS47 chiusa martedì 21 giugno nella fascia oraria 6-17 nel tratto incluso tra il km 45,600 ed il km 69,000

NordEst – Al fine di poter consentire agli artificieri di procedere in sicurezza al disinnesco e allo spostamento dell’ordigno residuato bellico rinvenuto in località Cismon del Grappa, nel territorio comunale di Valbrenta (VI) sono previste modifiche temporanee alla circolazione lungo la strada statale 47 “della Valsugana”.

Nella giornata di martedì 21 giugno a partire dalle 6:00 e fino alle ore 17:00 circa si rende necessario l’interdizione al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – della SS 47 dallo svincolo di ‘Romano d’Ezzelino Nord’ (km 45,600) all’innesto con la SS 50bis (km 69,000).

Durante la chiusura al traffico saranno attivi i seguenti percorsi alternativi, debitamente segnalati in loco:

Per i mezzi pesanti e leggeri, che viaggiano in direzione Trento: uscita obbligatoria allo svincolo ‘Romano d’Ezzelino Nord’ con percorrenza di via Molinetto fino alla SP 148; arrivati a Romano d’Ezzelino percorrere la SP 26 fino a Pederobba (TV) per poi svoltare sulla SR 348 in direzione Feltre (BL) e successivamente sulla SS 50 Bis Var in direzione Trento, fino a Primolano dove sarà possibile reimmettersi sulla SS 47 al km 69,600. Itinerario inverso per i veicoli diretti in direzione Bassano del Grappa (VI).

Per i soli mezzi leggeri in alternativa è possibile percorrere, sia per chi viaggia in direzione Trento che in direzione Bassano del Grappa, la SP 76. Per garantire la sicurezza stradale e gestire al meglio la deviazione del traffico saranno presenti le squadre Anas che coopereranno in sinergia con le forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e tutti gli Enti preposti alla gestione dell’evento.

Le modifiche alle tratte Trenitalia

Per questo motivo si è reso necessario cancellare, durante gli orari di chiusura delle strade, i servizi sostitutivi con autobus di Trenitalia che garantivano il collegamento fra Primolano e Bassano del Grappa, mentre rimarrà regolare la circolazione dei treni nella tratta Trento – Primolano.

Le operazioni di disinnesco prevedono:

– ore 7:30 tutti dovranno essere evacuati dalla zona in un raggio di 751 metri;

– ore 8.00 inizio attività programmate per le successive 8 ore.

Nessun mezzo avrà la possibilità di avvicinarsi a Cismon (e nemmeno di entrare) fino al nulla osta dei militari addetti all’operazione. I percorsi alternativi per raggiungere le località successive prevedono l’utilizzo della SP 76 via Enego e Fosse, poi SP 73 per raggiungere Valstagna. Si tratta di circa 33 chilometri caratterizzati da strade di montagna con gallerie in viva roccia di piccole dimensioni, adatte al massimo a minibus. Per questo i servizi sostitutivi con autobus sono stati cancellati.

Le corse programmate con bus di competenza di Trenitalia che sono state cancellate sono:

16108 TN202 Bassano Primolano 07:16 07:52 16109 TN203 Primolano Bassano 07:45 08:25 16110 TN204 Bassano Primolano 08:16 08:52 16111 TN205 Primolano Bassano 10:45 11:25 16114 TN208 Bassano Primolano 11:16 11:52 16115 TN207 Primolano Bassano 12:45 13:25 16116 TN210 Bassano Primolano 13:16 13:52 16117 TN209 Primolano Bassano 13:45 14:25 16118 TN212 Bassano Primolano 14:16 14:52 16119 TN211 Primolano Bassano 14:45 15:25 16120 TN214 Bassano Primolano 15:16 15:52