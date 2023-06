Camion fuori strada in Val Martello: muore l’autista residente a Trento

Tragico incidente stradale con un camion finito fuori strada lunedì mattina sulla strada provinciale in val Martello

Bolzano – Il camion frigo era in viaggio in direzione della Val Martello quando, per cause da chiarire, è precipitato da un ponte finendo nel rio Plima. L’autista – un 51 enne di origine romena residente a Trento – è stato liberato dalle lamiere dell’abitacolo con l’ausilio dell‘attrezzatura idraulica.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta. Per il recupero del mezzo, molto complicato, sono stati chiamati i vigili del fuoco permanenti di Bolzano e ditte private con le gru. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Martello, Laces, Coldrano, Morter e Tarres.

In breve

Incidente in un meleto di Vervò, in valle di Non. Il proprietario del terreno, 42 anni, del posto, è caduto da un muretto di circa un metro e mezzo mentre raccoglieva mele e ha battuto la testa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cles ed il personale sanitario di soccorso, oltre all’elicottero che ha trasportato il 42enne in ospedale a Trento. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Aidaa annuncia esposto sui 3 orsi trovati morti in Trentino. “Dopo il ritrovamento del terzo orso morto sui monti Pergine l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di inviare un esposto alla procura della repubblica di Trento per chiedere un’inchiesta sul possibile coinvolgimento umano. Si è svolto a Palazzo Geremia il primo dei due incontri organizzati per celebrare e ricordare questi primi 40 anni delle Feste Vigiliane. Per suggellare l’importante traguardo, è stata presentata una pubblicazione interamente dedicata alle feste patronali dal titolo “Ed è già tradizione. Quarant’anni di Feste Vigiliane”, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, al cui interno sono stati raccolti immagini, documenti e i passaggi più significativi di questa festa tradizional-popolare. L’incontro a Palazzo Geremia ha inoltre rappresentato una preziosa occasione per incontrare e ascoltare i protagonisti di questi primi 40 anni di Feste.