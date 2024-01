Cade da slittino a Folgaria: bimba di 7 anni portata all’ospedale di Trento

Percorreva senza casco una pista a Folgaria quando è caduta. Non è in gravi condizioni

Folgaria (Trento) – Una bambina di 7 anni è rimasta ferita sulla pista da sci di Folgaria. La bambina, di Milano, stava percorrendo il tracciato su uno slittino insieme al fratello, quando, raggiunta quasi la fine del percorso, si è sbilanciata ed ha sbattuto la testa. La bambina era senza casco e lamentava problemi alla vista. Sul posto intervenuto il 118, il soccorso piste e l’elicottero sanitario, che ha portato la bimba all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in gravi condizioni.

In breve

I carabinieri di Egna, in Alto Adige, nel pomeriggio del 24 e del 30 dicembre hanno controllato turisti diretti verso la Val di Fiemme, che varcavano il casello autostradale A22 Egna-Ora. I militari, con l’ausilio dell’unità cinofila di Laives, hanno “filtrato” tutto il traffico veicolare in uscita selezionando, per una verifica più approfondita, circa 50 veicoli, identificando 70 persone e segnalato alla Prefettura di Bolzano ben 12 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Sequestrati in totale circa 13 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina.