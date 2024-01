Gravissimo alpinista travolto da una valanga sulla Forcella del Putia

Scialpinista trascinato per 300 metri da una valanga

Bolzano – E’ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano uno scialpinista, che questo pomeriggio è stato travolto da una valanga mentre percorreva la Forcella del Putia, sopra Passo delle Erbe. L’incidente si è verificato poco prima delle 15.

L’uomo è stato trascinato per 300 metri dalle masse nevose lungo il ripido canalone. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i carabinieri, la Guardia di finanza e l’Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato il ferito con un politrauma a Bolzano. Il turista austriaco è stato investito da una piccola slavina in prossimità della forcella.

E’ stato trascinato per alcuni centinaia di metri lungo il canalone. L’intervento di recupero è stato molto difficile a causa del forte vento in quota ed è stato portato a termine con successo solo grazie la grande esperienza del pilota dell’Aiut Alpin Dolomites e degli uomini del soccorso alpino. Il ferito è stato così recuperato con il verricello. Sull’elicottero il medico d’urgenza ha prestato le prime cure. Nonostante le gravi ferite non si è reso necessario intubare il paziente.

In breve

Vigili del fuoco permanenti di Trento e volontari di Lavis e Gardolo al lavoro all’alba di martedì 2 gennaio in un capannone industriale di Spini di Gardolo, all’interno del quale si è sviluppato un incendio di piccole dimensioni. Il focolaio, che si è sviluppato in un locale tecnico all’interno di una ditta di cartongessi in via Vienna intorno alle 6.30, è stato subito domato dai pompieri e nessuna persona è stata coinvolta.

Vigile in vacanza doma incendio: un petardo sparato su un balcone provoca le fiamme a Capaci la notte di Capodanno. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, è stata anche la sua prontezza a evitare il peggio. Roberto Giammona, vigile del fuoco di Gardolo, in ferie in Sicilia per le vacanze natalizie, si è arrampicato con il fratello poliziotto sul balcone del condominio invaso dalle fiamme iniziando a spegnerlo con i tappeti.

Trento, danneggiato l’affresco di Palazzo Geremia. La scritta “Free Palestine” con vernice rossa è comparsa sulla facciata della sede del Comune. Già avviati i lavori per la pulizia della parete.