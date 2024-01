Maxi rissa a Trento, espulsi due cittadini stranieri

Trasferiti dalla residenza Fersina anche due minori

Trento – Il personale della Polizia di Stato di Trento ha trasferito al Centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo due uomini espulsi dal territorio nazionale. Si tratta – informa la Questura – di un cittadino tunisino gravato da numerosi precedenti, con in atto un divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori e minacce, e di un cittadino di origine nigeriana con precedenti per violenza sessuale e rapina.

Entrambi sono stati identificati nei corso dei controlli a margine della attività investigative legate alla rissa avvenuta nei giorni scorsi nel centro del capoluogo trentino. È in corso anche il trasferimento di due ragazzi di diciassette anni, ritenuti problematici, dalla residenza Fersina. Il trasferimento è curato dagli operatori provinciali che si occupano dei minori non accompagnati, con l’ausilio del personale della Questura.

In breve

I vigili del fuoco di Termeno sono intervenuti mercoledì notte per un incendio partito da una stufa a legna in un appartamento in località Ronchi, occupato da una donna anziana. Due persone del piano superiore si sono accorti del fumo, hanno chiamato i soccorsi ma non hanno potuto lasciare la casa a causa del fumo che aveva invaso completamente l’edificio. Grazie ai vicini e al celere intervento dei vigili del fuoco tutte le tre persone anziane sono state tratte in salvo. I pompieri hanno spento l’incendio e liberato l’appartamento dal fumo con l’ausilio di ventilatori. La Croce bianca ha accompagnato gli anziani all’ospedale di Bolzano per dei controlli.