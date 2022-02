Boscaiolo perde la vita a Varna. Sindacato Ugl: “Rafforzare misure di sicurezza”

Colpito dal tronco dell’albero che stava tagliando

Bolzano – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato in mattinata a Salern vicino a Varna, dove un boscaiolo è stato trovato morto. Il corpo dell’uomo è stato scoperto da un passante, che stava facendo una passeggiata nei dintorni.

I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che presumibilmente è morto, perché colpito dal tronco di un albero che stava tagliando. Sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l’elicottero d’emergenza “Pelikan 2”. I carabinieri hanno avviato indagini.

Tavolo nazionale sicurezza

“Un ennesimo e drammatico infortunio sul lavoro è costato la vita ad un boscaiolo nei pressi di Varna, in Alto Adige. Siamo di fronte ad un tragico incidente mortale sul lavoro che poteva e doveva essere evitato. Una strage continua a cui assistiamo quotidianamente e di fronte alla quale non è possibile restare inerti. E’ necessario che le istituzioni locali e nazionali intervengano con urgenza per rafforzare le misure in materia di sicurezza sul lavoro al fine di sanare questa piaga, inaccettabile per un Paese civile. In tal senso, chiediamo al Ministro Orlando di convocare un tavolo nazionale per potenziare la prevenzione, intensificare i controlli e incrementare l’efficacia degli interventi attraverso il coordinamento delle banche dati.

E’ fondamentale, al contempo, stanziare maggiori risorse per assicurare una formazione adeguata e continua sulla sicurezza. Con la manifestazione nazionale ‘Lavorare per vivere’, l’UGL ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica e il Governo sul tragico fenomeno delle cosiddette morti bianche”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un boscaiolo nei pressi di Varna, in Alto Adige.