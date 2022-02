Covid, nessun decesso in Alto Adige: non accadeva da 3 settimane

Accertati 328 nuovi casi positivi

Bolzano – Un giorno senza vittime del Covid-19 in Alto Adige. Non succedeva dal 3 febbraio scorso. Il totale dei decessi provocati dal Sars-CoV-2 dall’inizio dell’emergenza sanitaria resta quindi fermo a 1.402.

I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno, invece, accertato altri 328 nuovi casi positivi: 12 sono stati rilevati sulla base di 255 tamponi pcr (82 dei quali nuovi test) e 316 sulla base di 3.142 test antigenici.

Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 86 sono assistiti nei normali reparti ospedalieri, 3 in terapia intensiva, 104 nelle strutture private convenzionate e 9 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.494 (755 in meno rispetto ad ieri) mentre quelle dichiarate guarite sono 844 per un totale di 176.705.