Primiero, due escursionisti recuperati illesi sul passo della Fradusta: bloccati dal maltempo

Elicottero mobilitato per altri due diversi interventi sanitari a Primiero e San Martino, nella giornata di lunedì

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Due escursionisti di Pessano con Bornago (Mi) – un uomo del 1990 e una donna del 1994 – sono stati recuperati dall’elisoccorso, dopo essere stati sorpresi da forti raffiche di vento misto a neve, mentre si trovavano nei pressi del Passo della Fradusta a una quota di circa 2.650 metri. I due escursionisti, illesi ma provati dal freddo e in difficoltà a proseguire l’escursione in autonomia a causa del maltempo, hanno chiamato i soccorsi verso le 15.45.

E’ stato chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza si sono messi a disposizione in piazzola per dare eventuale supporto. Nonostante il forte vento e la visibilità scarsa, l’elicottero è riuscito a volare in quota e a sbarcare in hovering il Tecnico di elisoccorso. I due escursionisti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero e trasferiti a San Martino di Castrozza, dove sono stati affidati agli operatori del Soccorso Alpino.

Due interventi sanitari

Lunedì in tarda mattinata l’elicottero è atterratto nella piazzola di Transacqua, per la centralizzazione di una paziente, trasferita a Trento, dopo le prime cure dei sanitari locali.

Secondo intervento della giornata, poco prima delle 14. L’eliambulanza è tornata in valle per una persona colta da malore in zona malga Ces a San Martino di Castrozza. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza di turno. Subito dopo la stabilizzazione del paziente, il trasferimento dalla piazzola di San Martino di Castrozza all’ospedale Santa Chiara.