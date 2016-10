Borgo Valsugana, nominata la direttrice di Anestesia

Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Paolo Bordon, ha nominato Rym Bednarova direttrice dell’Unità operativa di anestesia dell’ospedale di Borgo. La professionista è stata scelta in virtù dell’esito del colloquio selettivo e della sua esperienza professionale

Borgo Valsugana (Trento) - Rym Bednarova è nata a Brno (Cecoslovacchia), si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Udine dove, nel 2003, si è specializzata in anestesia e rianimazione e, successivamente, ha conseguito il master in terapia antalgica e cure palliative all’Università degli studi di Padova.

La professionista, ha lavorato per quasi undici anni all’Azienda socio sanitaria n. 5 Bassa Friulana–Palmanova e, per un anno e mezzo, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina-Gorizia. Dal 2013, inoltre, è titolare dell’incarico di alta professionalità «Cure palliative».

La dottoressa Bednarova vanta una corposa attività scientifica, pubblicata su riviste nazionali e internazionali, prevalentemente nell’ambito della terapia antalgica. Ha svolto corsi di formazione manageriale all’Università Bocconi di Milano e attività didattica insegnando nel corso di laurea in Scienze infermieristiche e in Ostetricia all’Università di Padova.