Covid: 33 nuovi positivi in Trentino e 2 ricoveri in più. In Alto Adige resta aperto l’albergo ‘No mask”

Nessun decesso covid in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Ancora una giornata senza decessi per Covid in Trentino mentre sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 su 514 tamponi molecolari e 20 rilevati da 1.620 test rapidi antigenici. Gli attuali pazienti ricoverati sono 11 (più due rispetto a ieri), di cui uno in rianimazione.

I nuovi guariti sono 36. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dei nuovi positivi, uno è nella fascia 6-10 anni, 2 sono tra gli 11 e i 13 anni e 3 tra i 14 e i 19 anni. Altri 3 casi riguardano la fascia 60-69 anni mentre non ci sono contagi per la fascia 70-79 anni e per gli over 80.

Continuano nel frattempo le vaccinazioni anti Covid: questa mattina risultavano somministrate 587.843 dosi di vaccino (di cui 250.234 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.980 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.542 dosi e tra i 60-69 anni 104.539 dosi.

Resta aperto l’albergo ‘No mask’

L’albergo ‘no mask’ Cavallino Bianco di San Candido potrà restare aperto con la ‘condizionale’. Il governatore Arno Kompatscher sospenderà l’ordinanza di chiusura che doveva scattare in queste ore. L’albergatore dovrà però comunque pagare la multa e – soprattutto – rispettare d’ora in poi tutte le misure anti-contagio. Sopralluogo nel locale del sindaco Klaus Rainer con le forze dell’ordine. In caso di nuova violazione scatterebbe invece la chiusura.

Il punto covid a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 593 tamponi PCR e registrato 6 nuovi casi positivi. Inoltre sono 9 i test antigenici positivi dei 2.913 eseguiti.

Sono 9 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre un paziente è ricoverato in terapia intensiva. Sono inoltre due i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. In quarantena attualmente si trovano 912 persone.

