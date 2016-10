Entra nel vivo Eusalp: due incontri a settembre in Slovenia

Trentino protagonista in sei Gruppi d’azione della Macroregione alpina

NordEst – Dopo l’approvazione da parte delle istituzioni europee la Macroregione alpina comincia ad entrare nel pieno della sua attività attraverso il coinvolgimento del personale anche provinciale nei Gruppi d’azione istituiti al suo interno.

Il 26 e 27 settembre a Koper/Capodistria, in Slovenia, si è incontrato l’Executive Board, che ha approvato i regolamenti per il funzionamento degli organi dell’Eusalp. Il 27 e 28 settembre a Izola, sempre in terra slovena, c’è stato l’incontro del progetto AlpGov, che ha coinvolto i leader dei 9 Gruppi d’azione. Il Trentino è protagonista in 6 di essi.

Il 17 ottobre il presidente Ugo Rossi incontrerà tutti i membri trentini dei Gruppi d’azione, con il coordinamento del Dipartimento affari istituzionali e legislativi.

Il Trentino guida l’Azione 3 (action leader è Boglarka Fenyvesi-Kiss), che si occupa di migliorare l’adeguatezza della forza lavoro, dell’istruzione e della formazione nei settori strategici. La Provincia autonoma di Trento, all’interno della Macroregione, approfondirà il tema dell’apprendistato scuola/lavoro (sistema duale) e cercherà di esportare ad un livello più “alto” anche la pratica del telelavoro (TelePat), testando possibili impieghi del telelavoro anche nell’ambito del lavoro privato. Il prossimo incontro dell’Action group 3 sarà dal 26 al 28 ottobre alla fiera Global Connect, collegata con Edu biz, di Stoccarda, durante la quale per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di visitare direttamente dei centri di formazione nei quali si applica il sistema duale.

Oltre al ruolo di leadership nel Gruppo 3, il Trentino è rappresentato anche in altre cinque Azioni della Macroregione.

Nel Gruppo d’azione 4, “Promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità del trasporto di passeggeri e di merci”, guidato dal Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, la Provincia sarà rappresentata da Maria Celestina Antonacci del Dipartimento infrastrutture e mobilità.

Nell’Azione 5, dedicata a “Connettere le persone mediante l’elettronica e promuovere l’accesso di servizi pubblici”, guidata dalla Valle d’Aosta, ci sarà Andrea Bertuolo, vicepresidente di Trentino Network.

Annapaola Rizzoli, veterinaria della Fondazione Mach, sarà nell’Azione 7, guidata da Baviera e Slovenia, che si occupa di “Sviluppare la connettività ecologica nell’intero territorio dell’Eusalp”.

Doppia rappresentanza nell’Azione 8, “Migliorare la gestione dei rischi e dei cambiamenti climatici, ricorrendo anche alla prevenzione dei principali rischi naturali”, guidata da Austria e Baviera: Roberto Barbiero del Servizio prevenzione rischi del Dipartimento Protezione civile e Dino Zardi, professore del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento.

Infine Fabio Berlanda, dirigente dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, sarà nel Gruppo di azione 9, “Fare del territorio una regione modello per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile”, guidato dall’Alto Adige.