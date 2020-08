Bonus Covid, Olivi (PD) ufficializza dimissioni da vicepresidenza Consiglio provinciale

La lettera consegnata alla segreteria di Palazzo Trentini venerdì in mattinata

Trento – Dopo il caso di Bolzano, anche a Trento si registrano le dimissisoni di un politico di peso. “Tolgo dall’imbarazzo il partito”, ha commentato il consigliere PD, Alessandro Olivi. Si è dimesso dalla carica di vicepresidente del Consiglio provinciale di Trento.



Lo ha ufficializzato con una lettera venerdì mattina in Consiglio provinciale a Trento. Giovedì sera si era riunito il al coordinamento Pd per esaminare la vicenda del contributo provinciale “Riparti Trentino” ottenuto dallo studio di Olivi, poi restituito, così come accaduto per l’altro consigliere di minoranza Lorenzo Ossanna del Patt, per il quale la vicenda si è chiusa senza ulteriori provvedimenti.

Olivi ha invece sottolineato di volersi così sottrarre alle divisioni interne e alle speculazioni politiche. L’ex vice presidente della Giunta provinciale di Trento, ha precisato che “è stato percepito e restituito un contributo, pari a 3.600 euro, percepito per sostenere le forti perdite subite dal mio studio professionale durante il periodo di forzosa chiusura generato dal lockdown. Trattasi, dunque, di situazione diversa rispetto alla richiesta, avanzata da altri politici, del ristoro di 600 euro previsti dall’Inps”.