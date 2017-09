A Bolzano tornano sui banchi in 90.000. A Trento Rossi saluta le Scuole dell’Infanzia

Sono 91.430 gli studenti altoatesini che martedì tornano sui banchi di scuola. Di questi 22.072 frequenteranno le scuole in lingua italiana, 66.180 quelle in lingua tedesca e 3.178 quelle in lingua ladina

Bolzano – “Inizia un nuovo anno scolastico ricco di impegni e novità – dicono gli assessori Christian Tommasini, Philipp Achammer e Florian Mussner – a tutti gli studenti, le famiglie, i docenti, i dirigenti e al personale non docente in servizio nelle scuole va il nostro augurio per un buon anno scolastico ricco di soddisfazioni”. Per quanto riguarda in particolare la scuola italiana, “dalla partenza del ciclo della maturità in quattro anni al potenziamento del plurilinguismo, agli scambi linguistici, molte sono le nuove sfide che dobbiamo affrontare”, sottolinea Tommasini. “La scuola italiana – aggiunge – inizia un nuovo anno con numeri in crescita sia per quanto riguarda le iscrizioni che le risorse. Avremmo infatti più personale insegnante sia alle scuole superiori che per l’integrazione”.

Scuola infanzia: Rossi, buon anno a bimbi e insegnanti

Trento – “Due sono le cose che dobbiamo fare insieme oggi da qui dobbiamo augurare buon anno scolastico a tutti i bimbi del Trentino e dobbiamo esprimere il nostro ringraziamento agli insegnanti, al personale della scuola e a tutti coloro che lavorano per rendere alta la qualità delle nostre scuole”. Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, rivolgendosi ai bambini della scuola dell’infanzia Tambosi di Trento, i primi ad accoglierlo in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

Rivolgendosi poi agli insegnanti e ai genitori presenti Rossi ha detto: "Apriamo il nuovo anno della scuola dell'infanzia con ottimismo e fiducia".