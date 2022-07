Lago di Terlago, in corso ricerche 41enne scomparso sul

Posted on

Tramonta ipotesi candidatura ‘territoriale’ Bolzano – Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio è in pole position per la candidatura in Alto Adige alle politiche del 4 marzo, mentre tramonta l’ipotesi di una candidatura ‘territoriale’, voluta nei giorni scorsi da Svp e Pd altoatesino. E’ quanto trapela dopo la giornata “romana” dei vertici dei […]