Bolzano, in val Badia muore boscaiolo di 25 anni

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nella zona Pradat: il giovane – di nazionalità rumena – è deceduto per lo schiacciamento del torace. Intervenuti Soccorso alpino, elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e il servizio d’assistenza spirituale

Bolzano – Un giovane di 25 anni di nazionalità rumena è morto mentre era al lavoro in un bosco dell’Alta Val Badia, in zona Pradat. Il decesso è avvenuto a causa dello schiacciamento del torace.

L’infortunio è avvenuto verso le 14 in una zona impervia. Sono intervenuti Soccorso alpino, elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e il servizio di assistenza spirituale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente: due i testimoni da sentire, ma parlano solo il rumeno. La salma del boscaiolo è stata trasportata nella camera mortuaria di Badia a disposizione dell’autorità giudiziaria. In mattinata a Luson, in Valle Isarco, un altro incidente ha avuto come protagonista un boscaiolo. L’uomo, un 70enne del posto, si è ferito in modo grave a un dito ed è stato portato all’ospedale di Bressanone.

Nel 2021 sono state 14 mila – circa 40 al giorno – le denunce di infortuni sul lavoro in Alto Adige. Quattordini gli incidenti mortali.

In breve

A Maranza sul Monte Cuzzo/Gitschberg si è verificato un incidente col parapendio. Un cittadino tedesco di 43 anni sarebbe rimasto ferito gravemente, dopo essere precipitato per otto metri. Visto che l’incidente si è verificato in un comprensorio sciistico, l’uomo è stato soccorso dagli uomini del Soccorso piste della Croce bianca ed è stato trasportato all’ospedale di Bressanone con l’elicottero di emergenza “Pelikan 2”.