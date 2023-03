San Martino di Castrozza, la denuncia sui social di una madre in vacanza: “Mio figlio disabile non gradito a tavola”. Sindaco Depaoli:”Siamo da sempre località inclusiva”

La notizia pubblicata in queste ore sui social da una madre in vacanza, è stata ripresa dal quotidiano La Repubblica ed è finita in poche ore su tutte le prime pagine dei giornali online nazionali. A breve l’uscita di un comunicato dell’Hotel interessato che spiegherà anche la sua versione

San Martino di Castrozza (Trento) – “Siamo una località inclusiva da sempre, ‘marchio Family Trentino’ – conferma dopo l’uscita dell’articolo Daniele Depaoli, sindaco di Primiero San Martino di Castrozza – e da tempo prestiamo grande attenzione alle persone con disablità. Proprio su questo fronte stiamo sviluppando anche nuovi progetti culturali con grande attenzione a chi ha particolari difficoltà. Posso confermare inoltre che la gestione dell’hotel è storica e la famiglia opera da tempo nel settore a San Martino di Castrozza. Farà sicuramente chiarezza su quanto accaduto”.

La denuncia della madre sui social

Tutto è partito proprio dai social. Su Facebook la signora Cecilia Bonaccorsi racconta la sua versione, ripresa poi dal quotidiano La Repubblica con l’articolo dal titolo: “Mio figlio disabile non gradito a tavola l’hotel ci ha umiliati chiedendo di spostarci”. Il fatto sarebbe accaduto nei giorni scorsi in un hotel in pieno centro a San Martino di Castrozza: alla famiglia sarebbe stato chiesto di cenare in una saletta riservata, ma per la titolare i fatti non si sarebbero svolti così. La madre racconta di essere stata avvicinata dalla proprietaria dell’hotel che le ha chiesto di poter spostare la loro famiglia in una saletta riservata per la cena, perché il ragazzo avrebbe dato fastidio ad altri clienti durante i pasti. A quel punto lei e il marito hanno deciso di terminare la loro vacanza e di tornare a casa.